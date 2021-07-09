U19 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-2

Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

09 Temmuz 2021 Cuma - 22:23
İLGİLİ HABERLER
Yıldız yok! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları Galatasaray'dan Şenol Güneş açıklaması! 'Talihsiz...' 'Lağım faresine' suç duyurusu! Enzo Roca Elche'de Yabancı kuralına tepki! 'Hesap makinesi aldık'

Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaştı.  Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.
 
Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Muhammet  ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 80. dakikada Yiğit Efe Demir attı.
 
Trabzonspor bu sonuçla finalde Galatasaray ile eşleşti.
 
FENERBAHÇE U19 - TRABZONSPOR: 1-2
 
GOL: 2' Muhammet  44' Mustafa Köroğlu (Trabzonspor) 80' Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Osman, Uğur Kaan, Yiğit Efe, Kemal, Ruhan Arda, Fatih Mert, Arda Güler, Fatih Yiğit, Kaan, Ali Arda, Bora
 
Trabzonspor: Kağan, Ali Alperen, Emir, Ahmetcan, Arif, Hakan, Kadir, Veysel, Süleyman, Onur Emre, Muhammet

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Türkiye ve Avrupa'da art arda transfer bombaları! Milli yıldızı büyük umutlarla aldılar kümeye oynayan takıma gönderdiler Türkiye ve Avrupa'da art arda transfer bombaları! Milli yıldızı büyük umutlarla aldılar kümeye oynayan takıma gönderdiler
Milli Takımda anlaşma tamam! Şenol Güneş liderim yok dedi TFF harekete geçtiMilli Takımda anlaşma tamam! Şenol Güneş liderim yok dedi TFF harekete geçti Fenerbahçe'de transferde son dakika! Dünyaca ünlü yıldız teklifi kabul etti 'Şaşırmadım'Fenerbahçe'de transferde son dakika! Dünyaca ünlü yıldız teklifi kabul etti 'Şaşırmadım' Galatasaray Ghezzal'a talip oldu Beşiktaş'ın 2 numaralı yıldızıyla masaya oturduGalatasaray Ghezzal'a talip oldu Beşiktaş'ın 2 numaralı yıldızıyla masaya oturdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.