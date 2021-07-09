U19 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-2

09 Temmuz 2021 Cuma - 22:23
Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ile Trabzonspor
U19 takımları kozlarını paylaştı. Arslan Zeki Demirci Spor
Kompleksi'nde oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Muhammet ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 80. dakikada Yiğit Efe Demir attı.
Trabzonspor bu sonuçla finalde Galatasaray
ile eşleşti.
FENERBAHÇE U19 - TRABZONSPOR: 1-2
GOL: 2' Muhammet 44' Mustafa Köroğlu (Trabzonspor) 80' Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Osman, Uğur Kaan, Yiğit Efe, Kemal, Ruhan Arda, Fatih Mert, Arda Güler, Fatih Yiğit, Kaan, Ali Arda, Bora
Trabzonspor: Kağan, Ali Alperen, Emir, Ahmetcan, Arif, Hakan, Kadir, Veysel, Süleyman, Onur Emre, Muhammet