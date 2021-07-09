U19 Fenerbahçe - U19 Trabzonspor: 1-2

Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

09 Temmuz 2021 Cuma - 22:23 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 10:24
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Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaştı.  Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.
 
Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Muhammet  ve 44. dakikada Mustafa Köroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 80. dakikada Yiğit Efe Demir attı.
 
Trabzonspor bu sonuçla finalde Galatasaray ile eşleşti.
 
FENERBAHÇE U19 - TRABZONSPOR: 1-2
 
GOL: 2' Muhammet  44' Mustafa Köroğlu (Trabzonspor) 80' Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Osman, Uğur Kaan, Yiğit Efe, Kemal, Ruhan Arda, Fatih Mert, Arda Güler, Fatih Yiğit, Kaan, Ali Arda, Bora
 
Trabzonspor: Kağan, Ali Alperen, Emir, Ahmetcan, Arif, Hakan, Kadir, Veysel, Süleyman, Onur Emre, Muhammet

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Etiketler: Fenerbahçe Trabzonspor Süper Lig U19 Gelişim Ligi
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