Üç büyüklere kötü haber! Markus Henriksen Porto yolunda

İngiliz ekibi Hull City ile olan sözleşmesinin bitmesi sonrası serbest kalan ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Markus Henriksen'in Porto ile anlaşma noktasına geldiği ve görüşmeleri sonlandırmak adına pazartesi günü Portekiz'de olacağı belirtildi.

06 Eylül 2020 Pazar - 16:33 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 16:35
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İsmi Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha Markus Henriksen, Porto yolunda... Hull City ile olan sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan Henriksen, Porto ile görüşmelerin sonuna geldi ve oyuncunun pazartesi günü Portekiz'de olacağı belirtildi. 
 
Norveç basınından Verdens Gang'ın özel haberine göre 28 yaşındaki oyuncu, Porto ile görüşmelerinde önemli aşama kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçın sonrasında Portekiz'e gitmesi bekleniyor. 
 
 
 
Verdens Gang'ın haberinde ise oyuncuyla Rosenborg ve Bordeaux'nun yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği aktarıldı. Norveçli orta sahanın ismi, daha öncesinde de Beşiktaş ile anılmıştı. 
 

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