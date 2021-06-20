Üç futbolcu 'sorumluluğu biz alıyoruz' dedi

EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Turnuvaya büyük hedeflerle geldik hayal kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. Burak Ağabey, ben, Ozan kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık."