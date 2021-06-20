Üç futbolcu 'sorumluluğu biz alıyoruz' dedi

EURO 2020'de '0' çeken Türkiye Milli Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'la birlikte tüm başarısızlığı üzerlerine aldıklarını açıkladı.

20 Haziran 2021 Pazar - 22:01
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EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.
 
İŞTE O AÇIKLAMALAR
 
"Turnuvaya büyük hedeflerle geldik hayal kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. Burak Ağabey, ben, Ozan kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık."
 
"Önümüzde daha Dünya Kupası var. Seyircilerimizi üzdük ama onlar nasıl üzüldüyse biz de üzüldük. Yola devam etmek zorundayız. Önümüzdeki Dünya Kupası'na bakmalıyız. Başımızı dik tutmalıyız. EURO 2016'da oynayan sadece üç oyuncu vardı. Ben, Ozan ve Burak Ağabey. Önümüzde daha çok turnuva var."

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Etiketler: hakan çalhanoğlu ozan tufan burak yılmaz milli takım
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