UEFA açıkladı! 2.81 en iyisi Fenerbahçe

17 Eylül 2021 Cuma - 9:27
Fenerbahçe, UEFA Avrupa
Ligi grup etabı ilk maçında Eintracht Frankfurt
ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe hücumdaki etkinliği ile UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en iyi takımı oldu.
FENERBAHÇE, FRANKFURT'U ELİNDEN KAÇIRDI
Fenerbahçe, Almanya
'da Eintracht Frankfurt karşısında galibiyeti uzatmalarda kaçırdı. Penaltıdan yararlanamayan ve VAR'a takılan Fenerbahçe, ofansif oyunu ile dikkat çekti.
UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN İYİ GOL BEKLENTİSİ ORANI
Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2.81 ile bu gece UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda en yüksek gol beklentisi oranını yakalayan takım oldu. Sarı lacivertli takıma en çok yaklaşan takım, 2,05 ile Marsilya
oldu. Marsilya, Galatasaray
'ın grubundaki diğer maçta Lokomotiv Moskova
ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe mücadeleyi 12 gol girişimi tamamlarken, Eintracht Frankfurt ise 5 gol girişimi ile sarı lacivertli kulübe cevap verebildi.