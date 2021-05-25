UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finaline 16.500 taraftar

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için Dragao Stadı'na 16.500 taraftar alınacağını açıkladı.

25 Mayıs 2021 Salı - 13:49
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.
 
Buna göre, Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.
 
Müsabakada her iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde yerini alacak, genel için ayrılan 1700 bilet de bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak.
 
İzleyicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.

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Etiketler: şampiyonlar ligi
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