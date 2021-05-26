UEFA Avrupa Ligi Finali, Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da!

La Liga'da bu sezon beklentilerin altında kalıp Konferans Ligi biletiyle (7. sıra) yetinen Villarreal'de, Juan Foyth dışında soru işaretli bir isim yok. Foyth maç saati netleşmezse sağ bekte Mario Gaspar izleyeceğiz.

Hücumda Gerard Moreno'nun yeri garanti. Partneri ya Carlos Bacca olacak ya da Paco Alcacer... Kalede de bir belirsizlik hakim... İspanyol kaynaklar Sergio Asenjo'nun Geronimo Rulli'den bir adım önde olduğunu yazıyor. Sezon içerisinde adı Manchester United'la anılan Samu Chukwueze'yi sağ açıkta, Pau Torres'i de Edinson Cavani'yi durdurmaya çalışırken seyredeceğiz.

Avrupa'da sezona Başakşehir 'in de olduğu Şampiyonlar Ligi grubunda başlayan, sonrasında 3. olup Avrupa Ligi'ne geçen ve finale gelene kadar Real Sociedad, Milan Granada ve Roma 'yı saf dışı bırakan Manchester United'da Anthony Martial, Phil Jones ve Harry Maguire görev yapamayacak. Martial ve Jones takımla birlikte Polonya 'ya uçmamıştı. Maguire ise son antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kaptanlık pazubendi Bruno Fernandes'te olacak. Fernandes aynı zamanda hücumda yaratıcı rolü üstlenirken, arkasında Paul Pogba ve Scott McTominay orta alanı toparlayacak. Villarreal'de olduğu gibi Manchester United'da da kaleci konusunda bir belirsizlik hakim... İngiliz kaynaklar Dean Henderson ve David de Gea arasında tercih yapacak olan TD Ole Gunnar Solskjaer'in İspanyol eldiven David de Gea'ya yakın olduğunu yazıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Villarreal'in son 12 resmi maçının 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester United'ın son 7 resmi maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

İspanya temsilcileri, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına rakip olduğu son 9 finalde de kupaya uzanmayı başardı!

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