UEFA Avrupa Ligi kararından sonra bir şok daha

Arsenal'dan Mesut Özil'e bir şok daha" cümlesi her ne kadar hoş bir cümle olmasa da bu sefer gerçekten de tam yerini bulmuş durumda..

Bu şu demek oluyor; Arsenal 'dan Mesut Özil dönemi sona erdi! Kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Özil'i gözden çıkarttıklarını ima eden Arteta, bu kez "ima"dan bir adım öteye gitti ve Özil'in Arsenal'deki biletini tamamen kesti.

Premier Lig'de en azından Aralık ayına kadar Arsenal forması giyemeyecek olan Mesut Özil, bir süredir Gunners ile sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyordu.

Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal, Özil'e "gelecek" 9 aylık alacağı için toplam 3.4 milyon euro tazminat önerdi ancak bu teklif Özil'in avukatları tarafından kabul edilmedi.

Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için 15 milyon euroluk tazminat isteyen Mesut Özil, Gunners ile anlaşırsa Ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini fesih edecek ve bonservisini alacak.

(Sporx)