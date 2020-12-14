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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda eşleşmeler belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
 
SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ
 
Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - AC Milan
Royal Antwerp - Rangers 
Slavia Prag - Leicester City
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV
 
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. 
 

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Etiketler: uefa avrupa ligi
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