UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oldu! Sevilla 3 İnter 2

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

21 Ağustos 2020 Cuma - 22:12 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 23:57
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, Inter'i  3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Daha önce 5 kez turnuvada mutlu sona ulaşan Sevilla aldığı bu galibiyetle kupayı 6. kez evine götürme mutluluğunu yaşadı.
 
Sevilla 3 - 2 İnter
 
Dk 5   Lukaku (Penaltı) (0-1)
Dk 12 De Jong              (1-1)
Dk 33 De Jong              (2-1)
Dk 36 Godin                  (2-2)
Dk 74 Diego Carlos      (3-2)
 
İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, De Jong, Suso
Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, L. Martinez
 
 
 
 

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Etiketler: Sevilla Inter UEFA Avrupa Ligi final
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