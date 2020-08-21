UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oldu! Sevilla 3 İnter 2

21 Ağustos 2020 Cuma - 22:12
| Son Güncelleme : 21 08 2020 - 23:57
UEFA Avrupa
Ligi finalinde Sevilla
, Inter'i 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Daha önce 5 kez turnuvada mutlu sona ulaşan Sevilla aldığı bu galibiyetle kupayı 6. kez evine götürme mutluluğunu yaşadı.
Sevilla 3 - 2 İnter
Dk 5 Lukaku (Penaltı) (0-1)
Dk 12 De Jong (1-1)
Dk 33 De Jong (2-1)
Dk 36 Godin (2-2)
Dk 74 Diego Carlos (3-2)
İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, De Jong, Suso
Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, L. Martinez