UEFA'dan Andre Onana'ya 12 ay men cezası

Hollanda'da Ajax 'ta doping cezası şoku yaşanıyor. Ajax'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede kaleci Andre Onana'nın UEFA tarafından 12 ay men cezası aldığı belirtildi.

Cezanın doping ihlali gerekçesiyle geldiği kaydedildi. 24 yaşındaki kalecinin 30 Ekim 2020 tarihinde alınan idrar örneğinde doping içeren bir madde olduğu bildirildi. 12 aylık bu men cezasının hem kulüpler hem de milli takım maçlarında geçerli olduğu aktarıldı.

YENİ TRANSFER HALLER UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YOK



Hollanda ekibi Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.

UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.