UEFA'dan Andre Onana'ya 12 ay men cezası

Ajax'ın yetenekli kalecisi Onana'ya doping ihlali nedeniyle UEFA tarafından 12 ay men cezası geldi.

05 Şubat 2021 Cuma - 13:50
İLGİLİ HABERLER
Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı Eintracht Frankfurt'tan bir bomba daha Michael Frey Waasland-Beveren'de şov yapıyor Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu Galatasaray'da Feghouli sevinci

Hollanda'da Ajax'ta doping cezası şoku yaşanıyor. Ajax'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede kaleci Andre Onana'nın UEFA tarafından 12 ay men cezası aldığı belirtildi.
 
Cezanın doping ihlali gerekçesiyle geldiği kaydedildi. 24 yaşındaki kalecinin 30 Ekim 2020 tarihinde alınan idrar örneğinde doping içeren bir madde olduğu bildirildi. 12 aylık bu men cezasının hem kulüpler hem de milli takım maçlarında geçerli olduğu aktarıldı.
 
YENİ TRANSFER HALLER UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YOK
 
Hollanda ekibi Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.
 
UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.
 
Kariyerine Auxerre'de başlayan, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avroya West Ham United'a giden Haller, Ajax ile geçen ay 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: onana uefa ceza
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 2 yıl için 10 milyon euro istiyordu! Şimdi kulüpsüz kaldı Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 2 yıl için 10 milyon euro istiyordu! Şimdi kulüpsüz kaldı
Serbest düşüşe geçti! Fenerbahçe'den dev zararSerbest düşüşe geçti! Fenerbahçe'den dev zarar Galatasaray'da Falcao ayrılığı! Gideceği tarih bile belli olduGalatasaray'da Falcao ayrılığı! Gideceği tarih bile belli oldu Galasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Hocasıyla konuştu ve...Galasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Hocasıyla konuştu ve...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.