UEFA'dan EURO 2020 finaline soruşturma!

UEFA, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ermesinin ardından İtalya'nın penaltılar sonucu İngiltere'yi 3-2 yenerek kupaya uzandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finaline ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

13 Temmuz 2021 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 19:16
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Yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkentindek Wembley Stadı'nda  11 Temmuz'da oynanan final maçına ilişkin başlatılan soruşturmada, İngiltere  Futbol Federasyonu, dört konu başlığında incelenecek.
 
İngiltere, maç oynandığı sırada taraftarların izinsiz sahaya girmesi,  tribünlerden sahaya yabancı madde atılması, milli marşlar sırasında tribünde  yaşanan olaylar ve taraftarların tribünlerde yanıcı madde kullanması  gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacak.
 
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun görevlendirdiği bir müfettiş  ise taraftarların stat içi ve dışında yol açtığı taşkınlıklara ilişkin ayrı bir  disiplin soruşturması yürütecek.
 
Final maçı öncesi Wembley Stadı çevresi ve şehir merkezindeki  Leicester Square'de taraftarlar ile polis arasında arbede yaşanmış ve taşkınlık  yapan bazı İngiliz taraftarlar, gözaltına alınmıştı. Wembley Stadı'nın girişinde  ise çok sayıda taraftar, güvenlik bölgesini aşarak stada girmeye çalışmış ve  güvenlik görevlileriyle bir kez daha karşı karşıya gelmişlerdi.
 

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Etiketler: UEFA EURO 2020 finaline soruşturma 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Wembley Stadı
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