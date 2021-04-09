UEFA'dan EURO 2020 için seyirci açıklaması! Ülkeler kabul etti

UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 8 ülkenin farklı kapasitelerle seyirci alacağını duyurdu.

09 Nisan 2021 Cuma - 19:23
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UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 8 ülkenin maçlara seyirci alacağını açıkladı.
 
St. Petersburg, Budapeşte, Bakü, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag, Glasgow ve Londra'da oynanacak olan maçlara %25-50 kapasite ile seyirci alınabileceği duyuruldu.
 
Turnuvanın açılış maçında Türkiye, Roma'da İtalya ile karşılaşacak. A Milli Takım'ımızın EURO 2020'de gruplardaki son iki maçı Bakü'de oynanacak. 
 
Kapasiteler şöyle sıralandı;
 
Budapeşte - %100
 
St. Petersburg - %50
 
Bakü - %50
 
Bükreş - %25-33
 
Amsterdam - %25-33
 
Glasgow - %25-33
 
Kopenhag - %25-33
 
Londra - %25

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