UEFA'dan EURO 2020 için seyirci açıklaması! Ülkeler kabul etti

09 Nisan 2021 Cuma - 19:23
UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 8 ülkenin maçlara seyirci alacağını açıkladı.
St. Petersburg, Budapeşte, Bakü, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag, Glasgow ve Londra
'da oynanacak olan maçlara %25-50 kapasite ile seyirci alınabileceği duyuruldu.
Turnuvanın açılış maçında Türkiye, Roma
'da İtalya
ile karşılaşacak. A Milli Takım'ımızın EURO 2020'de gruplardaki son iki maçı Bakü'de oynanacak.
Kapasiteler şöyle sıralandı;
Budapeşte - %100
St. Petersburg - %50
Bakü - %50
Bükreş - %25-33
Amsterdam - %25-33
Glasgow - %25-33
Kopenhag - %25-33
Londra - %25