UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 55 üye ülke federasyonuna 2024 yılına kadar 775,5 milyon avro destek sağlanacağını duyurdu.

AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:18
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı TFF'nin kulüplere yabancı sayısı önerisi: 8+3 Everton 2-1 Leicester City Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı Adanaspor TFF 1. Lig'e veda etti

UEFA'dan yapılan açıklamada, federasyonların faaliyetlerini  desteklemek için 2004 yılında başlatılan "HatTrick" programına ilişkin veriler  paylaşıldı.
 
Avrupa şampiyonalarından elde edilen gelirlerin federasyonlara  aktarıldığı programda, bugün itibarıyla beşinci 4 yıllık periyoda girildiği ve  federasyonlara 2020-2024 arasında 775,5 milyon avroluk fon tahsis edileceği  belirtildi.
 
Destek miktarının bir önceki periyoda göre yüzde 27 artış gösterdiği  ve 2024 itibarıyla federasyonlara toplam 2,6 milyar avroluk fon sağlanmış olacağı  kaydedildi.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül misillemesi! Sezon sonu... Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül misillemesi! Sezon sonu...
Fatih Terim'den sürpriz karar! Galatasaray'da 5 yıldız ile yollar ayrılıyor...Fatih Terim'den sürpriz karar! Galatasaray'da 5 yıldız ile yollar ayrılıyor... Ronaldo ile aşk yaşadım diye Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdiRonaldo ile aşk yaşadım diye Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi Fenerbahçe'den Onyekuru için resmi hamle...Fenerbahçe'den Onyekuru için resmi hamle...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.