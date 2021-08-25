UEFA'dan Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık'a görev

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off maçlarında düdük çalacaklar.

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:05
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UEFA Avrupa Konferans Play-Off rövanş mücadelsinde Union Berlin ile KuPS Kuopio karşı karşıya gelecek. Berlin şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi de Arda Kardeşler olacak.
 
Ali Palabıyık ise yarın saat 20.00'de CSKA Sofya ile Viktoria Plzen arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak

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Etiketler: halil umut meler ali palabıyık uefa
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