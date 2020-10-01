UEFA'dan 'seyircili maç' kararı! 'Yüzde 30 oranında alınacak'

UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurdu.

AA 01 Ekim 2020 Perşembe - 20:20 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 21:31
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UEFA'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu  toplantısının ardından alınan kararla, UEFA organizasyonlarında stadın yüzde  30'una kadar seyirci alınabileceği belirtildi.
 
Uygulamanın gelecek haftadan itibaren oynanacak milli takım maçlarıyla  başlayacağı, maksimum yüzde 30 olmak üzere tribünlere ne kadar seyirci alınacağı  konusunun ise yerel yönetimlerin inisiyatifinde olacağı ifade edildi.
 
Yeni bir karar alınana kadar, deplasman takım taraftarına ise statlara  giriş izninin verilmeyeceği kaydedildi.
 
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanan UEFA Süper  Kupa maçına pilot uygulama olarak seyirci alındığı hatırlatılarak, elde edilen  başarılı sonucun bu kararda etkili olduğu vurgulandı.
 

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