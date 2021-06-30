UEFA ile olan kriz çözüldü! Cebinden ödedi

UEFA'dan 4,5 milyon euro'luk bir ceza ile karşı karşıya kalan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi 2.8 milyon euro'yu kendi cebinden ödedi ve krizi sonlandırdı.

30 Haziran 2021 Çarşamba - 8:51
İLGİLİ HABERLER
Mirallas için yarışa girdiler! Beşiktaş ve Başakşehir Sergen Yalçın tam 8 transfer istedi İşte alacağı maaş ve piyasa değeri! Teixeira kulübün anahtarlarını istedi Gomez ve Aboubakar'dan sonra Larin tehlikesi

Beşiktaş Kulübü vadesi geçmiş borçlarla ilgili UEFA ile yaşadığı krizi çözdü. Başkan Ahmet Nur Çebi kendi kaynaklarından tam 2.8 milyon euro ödeyerek, siyah-beyazlı kulübün daha ağır bir faturayla karşı karşıya kalmasını engelledi.
 
UEFA geçtiğimiz mart ayında, 30 Eylül 2020 tarihi öncesine ait borçlarla ilgili Beşiktaş’a şarta bağlı yaptırım uygulamıştı. UEFA’dan yapılan açıklamada, 30 Haziran’a (bugün) kadar borçların geçmişte ödendiğine dair kanıtların gösterilmemesi halinde siyah-beyazlıların 2021-2022 sezonunda elde edeceği UEFA gelirlerinin yüzde 15’ine el konulanacağı duyurulmuştu.
 
Bu gelişme üzerine yaptırımın iptali için CAS’a başvuran Beşiktaş istediği sonucu tam olarak elde edemedi. Ancak CAS, 30 Haziran’a kadar borçların ödenmesi halinde yaptırımın uygulanmayacağına hükmetti. Başkan Ahmet Nur Çebi dün devreye girerek toplam 2.8 milyon euro olan borcu kendi cebinden ödedi.
 
Yasal sürenin dolmasına bir gün kala yaşanan krizi çözen Başkan Çebi, Beşiktaş’a daha ağır bir fatura kesilmesine izin vermedi. Siyah-beyazlı kulüp alacaklı taraflara ödeme yapmasaydı 4.5 milyon euro gibi bir faturayla karşı karşıya kalacaktı. UEFA, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Beşiktaş’ın elde edeceği yaklaşık 30 milyon euronun yüzde 15’ini ceza olarak kesecekti.
 
2.8 milyon euro borcun bazı futbolcuların pandemi dönemine ait alacaklarında indirim yapmamasından kaynaklandığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi geçen yıl ligin oynanmadığı dönemde oyuncuların maaşlarında kesinti yaparken, bunu kabul etmeyen bazı futbolcular FIFA’ya başvurmuştu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ahmet nu rçebi beşiktaş uefa ceza
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İlkay Gündoğan onay verdi! Milli yıldız 60 milyon euro'ya M.City'e... İlkay Gündoğan onay verdi! Milli yıldız 60 milyon euro'ya M.City'e...
Flaş Sörloth gelişmesi! 23 milyon euro'luk transfer gerçekleşince...Flaş Sörloth gelişmesi! 23 milyon euro'luk transfer gerçekleşince... Hoca gelmedi ama yeni transferler geliyor! Serdar Dursun ve Caulker'dan sonra Fenerbahçe'ye dev forvetHoca gelmedi ama yeni transferler geliyor! Serdar Dursun ve Caulker'dan sonra Fenerbahçe'ye dev forvet Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! 'Yanlış buluyorum ama...'Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! 'Yanlış buluyorum ama...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.