UEFA ile olan kriz çözüldü! Cebinden ödedi

2.8 milyon euro borcun bazı futbolcuların pandemi dönemine ait alacaklarında indirim yapmamasından kaynaklandığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi geçen yıl ligin oynanmadığı dönemde oyuncuların maaşlarında kesinti yaparken, bunu kabul etmeyen bazı futbolcular FIFA’ya başvurmuştu.