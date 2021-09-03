UEFA Listesinde sürpriz gelişme ve Galatasaray'da Emre Akbaba ayrılığı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba UEFA'ya verilen kadroda yer almıyor. Oyuncu ayrıca Alanyaspor'a geri dönüyor...

03 Eylül 2021 Cuma - 14:03
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Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu! Listede Emre Akbaba'ya yer verilmedi. Bu sezon oyuna girdiği maçlardaki performansıyla taraftarların tepkisini çeken Emre Akbaba'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Emre Akbaba, Galatasaray'a geldiği Alanyaspor'a kiralanabilir.
 
Emre Akbaba'nın yer almadığı listede yeni transfer Halil Dervişoğlu yer aldı. Ayrıca Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao da listede yer buldu. Önceki turlarda statü gereği forma giyemeyen Victor Nelsson ile Cicaldau da grup aşamasında sarı kırmızılı formayla mücadele edebilecek.

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Etiketler: emre akbaba uefa galatasaray
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