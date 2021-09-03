UEFA Listesinde sürpriz gelişme ve Galatasaray'da Emre Akbaba ayrılığı

03 Eylül 2021 Cuma - 14:03
Galatasaray'ın UEFA
'ya gönderdiği liste belli oldu! Listede Emre Akbaba'ya yer verilmedi. Bu sezon oyuna girdiği maçlardaki performansıyla taraftarların tepkisini çeken Emre Akbaba'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Emre Akbaba, Galatasaray
'a geldiği Alanyaspor'a kiralanabilir.
Emre Akbaba'nın yer almadığı listede yeni transfer Halil Dervişoğlu yer aldı. Ayrıca Giresunspor
maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao da listede yer buldu. Önceki turlarda statü gereği forma giyemeyen Victor Nelsson ile Cicaldau da grup aşamasında sarı kırmızılı formayla mücadele edebilecek.