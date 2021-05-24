UEFA'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup!

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, İstanbul'dan alınan Şampiyonlar Ligi finali hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:34
İLGİLİ HABERLER
1959 öncesi şampiyonlukları hakkında flaş açıklama Berna Gözbaşı açıkladı! 'Mensah için görüşmeye hazırız' Ahmet Nur Çebi'den ilginç Atiba açıklaması! Daha 5 tane daha başkan... Bruno Peres ve Gervinho yarın özel uçakla Trabzon'da İspanya EURO 2020 kadrosunu açıkladı! Sergio Ramos depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, BeINSports'ta önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, UEFA'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu ilk kez açıkladı.

İşte TFF Başkanı Özdemir'in açıklamaları:

"KUZU KUZU GELECEKLER" DEMEDİM"

"Kuzu kuzu İstanbul'a gelecekler" açıklamasının kendisine ait olmadığını ifade Nihat Özdemir: "Kuzu kuzu oynayacaklar lafı benim değil. O gazete yazmış bu lafı. Kimse benden bunu duymamıştır. Ben bunu diyecek yaratılışta değilim. Niye yalanlamadım? Her konuşulana bakarsam, dinlersem bu işe zamanım yetmez. Birkaç arkadaş yalanlayalım dedi ama siz bakmayın, yolumuza devam edelim dedim.

"SİYASİ BİR KARAR ALDILAR"

"İngiltere'nin bu kararı aldığı gün Chelsea - Manchester City yetkilileri bizim stadı, antrenman sahalarını, otelleri gezdiler. Bu hazırlıklar nedeniyle TFF'ye teşekkür ettiler. Birleşik Krallık Devletleri, maalesef bir siyasi karar aldılar. Her türlü siyasi girişimi yaptık. Sağolsun, tüm siyasilerimiz görüşmeleri yaptı ama bizi maalesef kırmızı listeye aldılar bizi. Taraftarlara ve futbolculara dahi bir otelde karantinayı zorunlu tuttu"

"2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE TALİBİZ"

"Biz Wembley'de oynanmasına şiddetle karşı çıktık. Bu nedenle maçı Portekiz'e aldı UEFA. 2023 Şampiyonlar Ligi finaline talibiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş dönemi. Aynı zamanda TFF'nin de 100. yıl kuruluş dönemi. UEFA bu görüşmeleri yapıyor. İlk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacak. Biz Olimpiyat Stadyumu'na hazırlarken büyük yatırım yaptık. Hem seyircili bir final, hem de Şampiyonlar Ligi finali alacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP: "BAŞKA FİNALLER VERECEĞİZ"

"Tazminat için görüşmeler devam ediyor. Yatırım yaptık. Maliyetimiz var. UEFA'dan tazminat isteyeceğiz. UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 'Bu finali alıyoruz ama başka finaller vereceğiz' mektubu yazdı. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi. Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyesi. Son seçimi Montreux'ye gittik. Çok iyi oy aldı. Görüşmeleri, Servet Bey vasıtasıyla götürüyoruz. Çok iyi sonuç alacağız."

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: TFF Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Önemli açıklamalar
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç ve Emre Belözoğlu şok oldu! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Novak ve Cisse ayrılığı Ali Koç ve Emre Belözoğlu şok oldu! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Novak ve Cisse ayrılığı
3 büyükler transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son gelişmeler...3 büyükler transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son gelişmeler... Ne eski hocası istedi ne de yenisi! Sörloth gelecek sezon yüzde 90 Beşiktaş'taNe eski hocası istedi ne de yenisi! Sörloth gelecek sezon yüzde 90 Beşiktaş'ta Galatasaray'a gün doğdu! Salih Uçan, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'dan sonra Kenan Karaman da bedavaya...Galatasaray'a gün doğdu! Salih Uçan, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'dan sonra Kenan Karaman da bedavaya...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.