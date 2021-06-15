UEFA'nın Eriksen dayatması ortaya çıktı! Tam bir skandal

Kjaer karşı çıktı

Eriksen'in hayata tutunma mücadelesi sırasında saniye saniye arkadaşının yanında olan kaptan Simon Kjaer, maça devam etmek istemedi. Ekstra Bladet'te yer alan habere göre, tecrübeli stoper maça çıkmanın doğru olmayacağını ancak takımın genel kararına saygı duyacağını bildirdi. Simon Kjaer, Finlandiya maçında 63. dakikada kendi isteğiyle oyundan çıkmıştı.

‘Ders alınmalı’

Danimarka kaptanlarından Kasper Schmeichel, UEFA'nın tutumu ve sundukları seçeneklere eleştiri getirdi.

Ekstra Bladet'e konuşan ünlü kaleci, "O anda gerçekten istemeyeceğimiz bir konumdaydık. UEFA önümüze iki seçenek koydu. Ya ertesi güne kadar bekleyecektik ya da devam edecektik. Aramızda konuştuk, hangi kararı versek aynı gibi olacaktı. UEFA'nın bu olaydan ders çıkarması lazım" dedi. Schmeichel sahaya çıkmadan nce Kjaer'le birlikte Eriksen'le çok kısa bir telefon görüşmesi yaptıklarını da bildirdi.