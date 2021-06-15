UEFA'nın Eriksen dayatması ortaya çıktı! Tam bir skandal

15 Haziran 2021 Salı - 10:20
EURO 2020 B Grubu’nda oynanan Danimarka
-Finlandiya maçında Christian Eriksen’in ölümden dönmesinin yankıları devam ediyor. Danimarka medyası, Eriksen’in kalp masajı ve şokla hayata döndürüldüğü karşılaşmanın sadece 2 saat sonra oynatılmasına tepki gösterdi.
Finlandiya’nın Danimarka’yı 1-0 yendiği maçın ardından konuyu manşetine taşıyan Politiken gazetesi, skordan bağımsız olarak UEFA
’nın aldığı bu kararın hatalı ve başarısız olduğunu vurguladı. Haberin detayında, futbolculara adeta dayatılır gibi iki seçenek sunulduğu belirtildi.
Danimarkalı futbolcuların maçı neredeyse oynamak zorunda kaldıkları belirtilerek, “UEFA, Danimarka ve Finlandiya
takımlarına ya bugün saat 21.30’da ya da ertesi gün 13.00’da oynama seçeneklerini sundu ve baskı yaptı. Fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın ertelenemeyeceği savunuldu. Futbolcular orada arkadaşlarının yaşam mücadelesine tanıklık etti. Böyle bir durumda karar futbolculara bırakılamazdı. UEFA bir inisiyatif almak zorundaydı. Futbolcuların psikolojisi o an belliydi. Hepsi zaten bir şok geçirmişti. Bu karar UEFA açısından büyük başarısızlık” ifadeleri kullanıldı.
Kjaer karşı çıktı
Eriksen'in hayata tutunma mücadelesi sırasında saniye saniye arkadaşının yanında olan kaptan Simon Kjaer, maça devam etmek istemedi. Ekstra Bladet'te yer alan habere göre, tecrübeli stoper maça çıkmanın doğru olmayacağını ancak takımın genel kararına saygı duyacağını bildirdi. Simon Kjaer, Finlandiya maçında 63. dakikada kendi isteğiyle oyundan çıkmıştı.
‘Ders alınmalı’
Danimarka kaptanlarından Kasper Schmeichel, UEFA'nın tutumu ve sundukları seçeneklere eleştiri getirdi.
Ekstra Bladet'e konuşan ünlü kaleci, "O anda gerçekten istemeyeceğimiz bir konumdaydık. UEFA önümüze iki seçenek koydu. Ya ertesi güne kadar bekleyecektik ya da devam edecektik. Aramızda konuştuk, hangi kararı versek aynı gibi olacaktı. UEFA'nın bu olaydan ders çıkarması lazım" dedi. Schmeichel sahaya çıkmadan nce Kjaer'le birlikte Eriksen'le çok kısa bir telefon görüşmesi yaptıklarını da bildirdi.
‘3-0 hükmen dayatıldı’
Danimarka’nın efsane kalecisi Peter Schmeichel, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada çarpıcı bir iddia ortaya attı. Schmeichel, UEFA'nın aynı akşam maça devam etmemesi veya ertesi gün 13.00'te sahaya çıkmaması halinde üçüncü seçenek olarak 3-0 hükmen yenilgiyi Danimarka'ya dayattığını söyledi. Schmeichel, oyuncuların kendi istekleriyle maça devam ettikleri iddiasının gerçekleri tamamen yansıtmadığını da dile getirdi.