Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi, TSİ 13.00'te gerçekleştirildi. Çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kurada, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşebilecek.

10 Temmuz 2020 Cuma - 13:23 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 13:37
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Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ilk kez 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
 
12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
 
Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.
 
Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.
 
 
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
 
Real Madrid- Manchester City / Olympik Lyon - Juventus
 
 
Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih
 
Atalanta - Paris Saint-Germain
 
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
 
Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus maçının galibi Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.
 
RB Leipzig - Atletico Madrid maçının galibi Atalanta Paris Saint-Germain maçının galibiyle karşılaşacak.
 
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.
 
SON 16 TURU
 
7-8 AĞUSTOS
 
Bayern Münih-Chelsea (3-0)
 
Barcelona-Napoli (1-1)
 
Manchester City-R.Madrid (2-1)
 
Juventus-Lyon (0-1)
 
Not: Son 16’nın rövanşları ev sahiplerinin sahasında oynanacak.
 
ÇEYREK FİNALLER
 
12-15 AĞUSTOS
 
Atalanta
 
Atletico Madrid
 
RB Leipzig
 
PSG
 
Not: Son 16 Turu'nda rövanş oynayacak takımlar da çeyrek final ve yarı final kura çekiminde yer aldı.
 
YARI FİNALLER
 
18-19 AĞUSTOS
 
FİNAL
 
23 AĞUSTOS

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Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi
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