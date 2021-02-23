UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ve Chelsea avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Lazio'yu 4-1, Chelsea de Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Bayern Münihli Lewandowski, Raul'u geçerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu. 17 yaşındaki Musiala, Devler Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oyuncu unvanını aldı.

23 Şubat 2021 Salı - 22:55 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 1:08
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında  Bayern Münih, Lazio'yu 4-1, Chelsea de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. 
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu  Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.
 
Almanya'nın Bayern Münih takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya  temsilcisi Lazio'ya konuk oldu.
 
Maça hızlı başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Polonyalı golcüsü  Robert Lewandowski ile öne geçti. Lazio karşısında etkili oyununu sürdüren Bayern  Münih, 24. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk  yarıyı 3-0 önde kapattı.
 
Lazio'da 47. dakikada Francesco Acerbi'nin kendi kalesine attığı gol,  Bayern Münih adına farkı 4'e çıkardı. İtalyan ekibi, 49. dakikada Joaquín Correa  ile skoru 4-1'e getirse de Devler Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini almaktan  kurtulamadı.
 
Lewandowski ve Musiala tarihe geçti
Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Lewandowski, Şampiyonlar  Ligi'ndeki gol sayısını 72'ye yükselterek eski İspanyol futbolcu Raul Gonzalez'i  geride bıraktı ve turnuva tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu.
 
Alman ekibinin 17 yaşındaki orta sahası Musiala ise Devler Ligi'nde  gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. Şampiyonlar  Ligi'ndeki dördüncü maçında ilk kez ağları sarsan Musiala, Bayern Münih'in de  turnuvadaki en genç golcüsü oldu.
 
 
Chelsea, Giroud ile kazandı
Gecenin diğer maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere  temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Romanya'nın  başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele Chelsea'nin 1-0  üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
İngiliz ekibine galibiyeti, 68. dakikada Olivier Giroud'nun röveşata  golü getirdi.
 
İki karşılaşmanın da rövanşı, 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.
 
 

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Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi UEFA Bayern Münih Lazio Atletico Madrid Chelsea
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