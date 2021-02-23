UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devler karşı karşıya!

23 Şubat 2021 Salı - 22:55
| Son Güncelleme : 23 02 2021 - 23:11
UEFA Şampiyonlar Ligi
Son 16 Turu maçında son şampiyon Bayern Münih, İtalyan temsilcisi Lazio
'ya konuk oluyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid
evinde İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor.
Lazio 0-1 Bayern Münih
9. dakikada Lewandowski Bayern'i öne geçiren golü attı. 0-1
Lazio: Pepe Reina
, Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Correa
Bayern Münih: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman, Lewandowski
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile kozlarını paylaşacak. Bundesliga ve Avrupa
'da fırtına gibi esen Hansi Flick'in ekibi, evine avantajla dönmek istiyor. Lazio ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Ev sahibi ekipte Stefan Radu, Strakosha ve Felipe sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken konuk ekip Bayern Münih’de ise Douglas Costa, Gnabry, Tolisso, Pavard, Nübel ve Kouassi gibi eksikler bulunuyor.
Atletico Madrid 0-0 Chelsea
Atletico: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul, Lemar, Suarez, Joao Felix
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mount, Giroud, Werner
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid
ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. La Liga'da lider olan ve ikinci yenilgisini bu hafta Levante karşısında alan Atletico Madrid Chelsea karşısında avantajlı skoru arayacak. Tomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ise deplasmanda galibiyet almak istiyor.