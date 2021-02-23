UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devler karşı karşıya!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında son şampiyon Bayern Münih, İtalyan temsilcisi Lazio'ya konuk oluyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor.

23 Şubat 2021 Salı - 22:55 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 23:11
İLGİLİ HABERLER
Futbol dünyasını yasa boğan ölüm! Willy Ta Bi hayatını kaybetti Süper Lig'de flaş ayrılık! Dan Petrescu dönemi sona erdi... Dev Maça Doğru programı D-Smart'ta Alanyaspor'da Mustafa Yılmaz dönemi başladı Trabzonspor'da bir vaka daha

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında son şampiyon Bayern Münih, İtalyan temsilcisi Lazio'ya konuk oluyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor.
 
 
Lazio 0-1 Bayern Münih
 
9. dakikada Lewandowski Bayern'i öne geçiren golü attı.  0-1
 
Lazio: Pepe Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Correa
 
Bayern Münih: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman, Lewandowski
 
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile kozlarını paylaşacak. Bundesliga ve Avrupa'da fırtına gibi esen Hansi Flick'in ekibi, evine avantajla dönmek istiyor. Lazio ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Ev sahibi ekipte Stefan Radu, Strakosha ve Felipe sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken konuk ekip Bayern Münih’de ise Douglas Costa, Gnabry, Tolisso, Pavard, Nübel ve Kouassi gibi eksikler bulunuyor. 
 
 
Atletico Madrid 0-0 Chelsea
 
Atletico: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul, Lemar, Suarez, Joao Felix
 
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mount, Giroud, Werner
 
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. La Liga'da lider olan ve ikinci yenilgisini bu hafta Levante karşısında alan Atletico Madrid Chelsea karşısında avantajlı skoru arayacak. Tomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ise deplasmanda galibiyet almak istiyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi UEFA Bayern Münih Lazio Atletico Madrid Chelsea
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatatasaray'da ilk yolcu belli oldu! Almanya'ya geri gönderiliyor Galatatasaray'da ilk yolcu belli oldu! Almanya'ya geri gönderiliyor
Sonunda bu teknik adamı da yazdılar! Fenerbahçe'ye Gallardo...Sonunda bu teknik adamı da yazdılar! Fenerbahçe'ye Gallardo... Ali Koç çıldırdı! Samandıra'da gerginlikAli Koç çıldırdı! Samandıra'da gerginlik Babası bombayı patlattı! Sörlöth 1 yıl sonra yeniden...Babası bombayı patlattı! Sörlöth 1 yıl sonra yeniden...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.