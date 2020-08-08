UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Juventus'a büyük şok!

Real Madrid'i eleyen Manchester City ile Juventus'u saf dışı bırakan Olympique Lyon çeyrek finalde eşleşti

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 1:07
İLGİLİ HABERLER
Mario Balotelli Beşiktaş'ta Uğurcan Çakır, Sheffield United yolunda Fenerbahçe, Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan UEFA açıkladı! Galatasaray yükümlülüklerini yerine getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Olympique  Lyon adını çeyrek finale yazdırdı. 
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu  rövanşları yeniden başladı.
 
İngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda 2-1 yendiği İspanyol  ekibi Real Madrid'i evinde de 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.  Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltından Raheem  Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus attı. Real Madrid'in tek golünü 28.  dakikada Karim Benzema kaydetti.
 
 
Gecenin diğer maçında İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 1-0  mağlup olduğu Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk etti. Lyon, mücadeleyi 2-1  kaybetmesine rağmen deplasmanda bulduğu golün avantajıyla son 8 takım arasına  kaldı. Juventus'un gollerini 43 (Penaltıdan) ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo  atarken, Olympique Lyon'un golü 12. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi.
 
Ronaldo, 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan  futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu  Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.
 
Manchester City ve Olympique Lyon çeyrek finalde eşleşen ekipler  oldu.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları bugün TSİ 22.00'de  başlayacak Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları ile sona erecek.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Real Madrid Manchester City Juventus Olympique Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi'
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mert Hakan Yandaş'ın WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Galatasaray itirafı... Mert Hakan Yandaş'ın WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Galatasaray itirafı...
Galatasaray'da büyük kriz! Belhanda rest çektiGalatasaray'da büyük kriz! Belhanda rest çekti Fenerbahçe'nin 'Fatih Terim' planı! Transfer çılgınlığının sebebi belli olduFenerbahçe'nin 'Fatih Terim' planı! Transfer çılgınlığının sebebi belli oldu Galatasaray'dan bir transfer daha! 3 yıllık anlaşma...Galatasaray'dan bir transfer daha! 3 yıllık anlaşma...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.