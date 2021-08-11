UEFA Süper Kupa Finali'nde heyecan Misli.com'da

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, Belfast'taki Windsor Park'ta UEFA Süper Kupa için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa kupalarında futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:18
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Günün En Çok Oynanan Maçları Metz - Lille maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları Leicester City - Manchester City maçı Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Geçtiğimiz sezonun ortasında Chelsea'ye gelen Thomas Tuchel, İngiltere Federasyon Kupası'nı finalde kaybetti ama Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi yenerek zafere ulaşmasını bildi. Geçen yıla kıyasla Olivier Giroud ile yolları ayırdılar, Kepa ve Edouard Mendy'nin arkasına Marcus Bettinelli eklediler. Belfast kafilesinde yer alsalar da, EURO 2020'de final oynayan İtalya'dan Jorginho ile İngiltere'den Mason Mount'un ilk 11'de olması beklenmiyor. Orta alanda N'Golo Kante'nin yanında Mateo Kovacic, hücumda ise Kai Havertz ve Hakim Ziyech'in önünde Timo Werner oynayacak.
 
Grup aşamasında Sivasspor'la oynadığı Avrupa Ligi'nin yarı finalinde Arsenal'i, finalinde de Manchester United'ı devirip kupaya uzanan Villarreal'de kadroya yapılan en önemli takviye Boulaye Dia olarak göze çarpıyor. Fransa Ligue 1'de Reims forması giyen Senegalli forvete 12 milyon euro bonservis ödendi, TD Unai Emery onu Gerard Moreno ile hücumda birlikte oynatacak. Sakatlığı bulunan Samuel Chukwueze ve Dani Parejo'nun durumu maç saati netleşecek, EURO 2020 sonrası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da boy gösteren Pau Torres maç kadrosunda yer alacak. Torres'in hatta Raul Albiol'la birlikte stoper ikilisini oluşturması bekleniyor.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- Chelsea hazırlık döneminde 4 maç oynadı, 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.
 
- Villarreal hazırlık döneminde 6 maç oynadı, 6 maçın hiçbirini kazanamadı. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Süper Kupa karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu! %52'lik kesim Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonuna, Avrupa Ligi'nin son şampiyonu karşısında güveniyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol bekliyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: MİSLİ
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sörloth, Kolosinac derken Fenerbahçe'den 4 transfer! Ali Koç - Vitor Pereira durmuyor... Sörloth, Kolosinac derken Fenerbahçe'den 4 transfer! Ali Koç - Vitor Pereira durmuyor...
Onu hep yarım saat oynattı sonra gözden çıkardı! Vitor Pereira Ali Koç'a raporunu iletti bir ayrılık dahaOnu hep yarım saat oynattı sonra gözden çıkardı! Vitor Pereira Ali Koç'a raporunu iletti bir ayrılık daha Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Fatih Terim raporu verdi Burak Elmas harekete geçti! 8 ayrılık...Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Fatih Terim raporu verdi Burak Elmas harekete geçti! 8 ayrılık... Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç'tan forvet atağı 7 milyon euro'luk 'komik' teklifFenerbahçe'de son dakika! Ali Koç'tan forvet atağı 7 milyon euro'luk 'komik' teklif
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.