UEFA Süper Kupa'nın sahibi Chelsea

UEFA Süper Kupa mücadelesinde İngiltere 'nin Chelsea ekibiyle İspanyol Villarreal karşı karşıya geldi.

90 dakikasının ardından 30 dakikalık uzatma bölümü de eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonunda kazanan Chelsea, kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın normal süresi, 27. dakikada Hakim Ziyech ve 73. dakikada Gerrard Moreno'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve mücadelede uzatma bölümüne geçildi. 30 dakikalık uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi.