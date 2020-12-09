UEFA yeni hakemi açıkladı!

09 Aralık 2020 Çarşamba - 8:24
| Son Güncelleme : 09 12 2020 - 8:44
PSG - Başakşehir
maçının yeni orta hakemi Hollanda
Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.
Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Frankowsky.
UEFA: YENİ HAKEMLERLE OYNANACAK
UEFA'dan yapılan açıklama şöyle;
"İki kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından, maçın kalan dakikalarının yeni hakemlerle oynanması kararı alındı. Başlama saati 20:55 (TSİ) olarak belirlendi."