UEFA yeni hakemi açıkladı!

PSG - Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Frankowsky.

UEFA: YENİ HAKEMLERLE OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle;

"İki kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından, maçın kalan dakikalarının yeni hakemlerle oynanması kararı alındı. Başlama saati 20:55 (TSİ) olarak belirlendi."