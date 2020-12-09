UEFA yeni hakemi açıkladı!

Irkçılık skandalı yüzünden ertelenen PSG - Başakşehir karşılaşmasını Danny Makkelie yönetecek.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 8:24 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 8:44
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PSG - Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.
 
Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek yapacak. Mücadelenin  dördüncü hakemi ise Frankowsky.
 
UEFA: YENİ HAKEMLERLE OYNANACAK
 
UEFA'dan yapılan açıklama şöyle;
 
"İki kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından, maçın kalan dakikalarının yeni hakemlerle oynanması kararı alındı. Başlama saati 20:55 (TSİ) olarak belirlendi."
 

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Etiketler: psg başakşehir
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