UEFA Yılın 11'i açıklandı!

20 Ocak 2021 Çarşamba - 16:12
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa
futbolunda 2020'nin en iyi 11'i, yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlendi. Kadroda, Şampiyonlar Ligi
kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool
'dan 2, Barcelona
, Real Madrid
, Manchester City, Juventus
ve Paris
Saint-Germain'den birer isim yer aldı.
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo
, UEFA
Yılın 11'ine 15. kez seçildi. 3 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.
2020 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:
Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)
Savunma:
Joshua Kimmich (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van
Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih)
Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City)
Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain).