Uğurcan Çakır için 4 dev Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır için Leipzig, Brighton, WBA ve Sevilla kolları sıvadı.

12 Mart 2021 Cuma - 9:29
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Geçtiğimiz günlerde menajerini değiştirerek Herrera, Lucas Vazquez ve Pique gibi önemli isimlerin de menajerliğini yapan Arturo Canales ile anlaşan Uğurcan için kulüpler adeta sıraya girdi.
 
Daha önce ismi Chelsea, Liverpool gibi kulüplerle anılan başarılı kaleciye bu kez Leipzig, Sevilla, Brighton ve West Bromwich kancayı taktı. Bu sayının daha da artması bekleniyor.
 
15 MİLYON EURO TEKLİF GELMİŞTİ
 
Başkan Ahmet Ağaoğlu da, "Uğurcan için ligin kalanı ve Avrupa Şampiyonası sonrası neler olacak hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
 
24 yaşındaki kaleciyi sezon başı 15 milyon Euro'ya bırakmayan yönetimin, sezon sonu gelmesi muhtemel teklifler için en az 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay talep etmesi bekleniyor. (Sabah)

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Etiketler: uğurcan çakır trabzonspor
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