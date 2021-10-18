Uğurcan Çakır için derbiye geldiler ve...

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükselirken, mücadeleyi Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de takip etti. Ligue 1 ekibi Lyon'un ise bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için gözlemci gönderdiği öğrenildi.



Yaz transfer döneminde birçok kez kapısı çalınan bordo-mavililer, istenilen rakamlara ulaşılmayınca milli kaleciyi yuvada tutmuştu. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; başarılı eldiveni yakın markaja alan Lyon ise ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını yeni bir teklifle çalacak.



Pazarlığı 10 milyon Euro'dan açacak olan Fransız ekibinin, duruma göre teklifini yükseltebileceği belirtildi.



AĞAOĞLU: NİYE SATMAYAYIM?





Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abd ülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım."