Uğurcan Çakır için derbiye geldiler ve...

Fransız devi Lyon, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında milli kaleci Uğurcan Çakır'ı takip etti.

18 Ekim 2021 Pazartesi - 13:59
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükselirken, mücadeleyi Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de takip etti. Ligue 1 ekibi Lyon'un ise bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için gözlemci gönderdiği öğrenildi. 

Yaz transfer döneminde birçok kez kapısı çalınan bordo-mavililer, istenilen rakamlara ulaşılmayınca milli kaleciyi yuvada tutmuştu. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; başarılı eldiveni yakın markaja alan Lyon ise ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını yeni bir teklifle çalacak.

Pazarlığı 10 milyon Euro'dan açacak olan Fransız ekibinin, duruma göre teklifini yükseltebileceği belirtildi. 

AĞAOĞLU: NİYE SATMAYAYIM?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım."

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Etiketler: uğurcan çakır lyon
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