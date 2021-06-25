Uğurcan Çakır için dev teklif

Trabzonspor ve milli takımın göz bebeği olan kaleci Uğurcan Çakır'a Monaco talip oldu.

25 Haziran 2021 Cuma - 10:43
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A Millilerimiz için kabus gibi geçen turnuvada performans olarak tek teselli olan Uğurcan Çakır’ın adıtransferde yüksek sesle konuşulmaya devam ediyor. Kalesinde gördüğü 8 gole karşın yaptığı 18 kurtarışla grup aşamasının en öne çıkan kalecisi olan Uğurcan’a Avrupa’dan çok sayıda teklif vardı. Bu süreci en ciddi şekilde yürüten kulüp ise ortaya çıktı: Monaco...
 
Fransa’nın köklü kulübü, Bordo-Mavililer’in başarılı file bekçisini kadrosuna katmak için ısrarcı. 15 milyon Euro’luk bonservis bedelini de gözden çıkarmış durumda. Ancak Fırtına cephesinde bu rakam beklentilerin altında. Öyle ki Trabzonspor Yönetimi, Milli eldiveni 20 milyon Euro’dan aşağıya kesinlikle vermek istemiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken Monaco’nun teklifini yükseltmesi bekleniyor.
 
Yetki tamamen kulüpte
 
Görüşmeler kısmında tüm yetkiyi kulübüne bırakan UğurcanÇakır’ın da Fransa seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. “Beni en çok para veren kulübe satın” diyen genç kaleci “Beklenen rakam gelmezse seve seve kulübümde devam ederim” diyerek de kulübünün elini rahatlatıyor.

Herkes peşinde
 
Uğurcan Çakır için şimdiye kadar Liverpool, Everton, Roma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının adı geçmişti. Turnuvadaki kurtarışlarıyla göze batan başarılı kalecinin adı şimdi de Monaco'da konuşuluyor.

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Etiketler: uğurcan çakır trabzonspor monaco
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