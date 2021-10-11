Uğurcan Çakır için geldiler

Milli arada Avrupa 'nın önde gelen ekiplerinin scoutları ava çıktı. Ligue 1 ekibi Lyon'un A Milli Takım'ın Kadıköy'de Norveç ile oynadığı müsabakada scoutlarını görevlendirdiği ortaya çıktı. Fransız ekibinin gözlemcilerinin Trabzonspor 'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiği öğrenildi.

Yaz transfer döneminde birçok kez kapısı çalınan bordo-mavililer, istenilen rakamlara ulaşılmayınca Çakır'ı yuvada tutmuştu. Başarılı eldiveni yakın markaja alan Lyon ise ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını yeni bir teklifle çalacak.

Pazarlığı 10 milyon eurodan açacak olan Fransız ekibi, duruma göre masada elini güçlendirecek teklifler de yapabilir.