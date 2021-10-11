Uğurcan Çakır için geldiler

Trabzonspor ve milli takımın file bekçisi Uğurcan Çakır için Fransız ekiplerinin Kadıköy'e geldiği ortaya çıktı.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 13:19
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Milli arada Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin scoutları ava çıktı. Ligue 1 ekibi Lyon'un A Milli Takım'ın Kadıköy'de Norveç ile oynadığı müsabakada scoutlarını görevlendirdiği ortaya çıktı. Fransız ekibinin gözlemcilerinin Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiği öğrenildi.
 
Yaz transfer döneminde birçok kez kapısı çalınan bordo-mavililer, istenilen rakamlara ulaşılmayınca Çakır'ı yuvada tutmuştu. Başarılı eldiveni yakın markaja alan Lyon ise ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını yeni bir teklifle çalacak.
 
Pazarlığı 10 milyon eurodan açacak olan Fransız ekibi, duruma göre masada elini güçlendirecek teklifler de yapabilir.
 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım."

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Etiketler: uğurcan çakır trabzonspor
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