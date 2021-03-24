Uğurcan Çakır için Trabzon'a geliyorlar! Masadaki rakam...

İnter, Trabzonspor'un '1' numarası Uğurcan Çakır için gözünü kararttı.

24 Mart 2021 Çarşamba - 9:03
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Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Inter resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
 
Sezon sonunda tecrübeli kalecileri Handanovic ve Padelli ile yollarını ayırması ve yeni bir yapılanmaya girmesi beklenen Inter, Uğurcan ile bir süredir ilgilenen kulüplerden erken hareket ederek fiyat araştırmasına başladı.
 
İtalya Serie A'da şu anda lider konumunda bulunan Inter, uzun yıllar sonra İtalya'da şampiyonluğa koşuyor. Lukaku, Martinez gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Milano ekibi Uğurcan Çakır transferi için ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
 
Uğurcan Çakır için ilk etapta bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırlaması bekleniyor.

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Etiketler: trabzonspor inter uğurcan çakır
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