Uğurcan Çakır planı ortaya çıktı!

EURO 2020 sonrasını bekleyen Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yeni planını devreye soktu.

28 Mayıs 2021 Cuma - 10:21
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Trabzonspor'da yönetim, yaptığı toplantıda Uğurcan Çakır için gelen teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı. 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam gelmesi halinde ise karar yeniden gözden geçirilecek.
 
"Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" diyen 25 yaşındaki file bekçisi ile Lille'nin yanı sıra Tottenham ve Inter ilgileniyor.
 
Mike Maignan'ı Milan'a satan ve kaleci arayan Lille'in Türk oyuncularının yönetime direkt Uğurcan'ın ismini verdikleri öğrenildi. Fransız kulübünün önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi bir teklif sunması bekleniyor.
 
MERT GÜNOK İLK SIRADA
 
Uğurcan'ın takımdan ayrılması durumunda Trabzonspor, ilk olarak Mert Günok ile görüşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski talebesinin alınması yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi.
 
Başakşehir'le sözleşmesi 2 yıl daha devam eden 32 yaşındaki kalecinin ise kulübünden kendisine kolaylık sağlanmasını istediği gelen bilgiler arasında...

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Etiketler: uğurcan çakır trabzonspor
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