Uğurcan Çakır, Sheffield United yolunda

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakırın transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United ile bordo mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı ve sonraki satışından alınacak pay maddesinde de uzlaşmanın sağlanması durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın transfer haberi ile ilgili "Ne bana, ne yönetime ne de Uğurcan Çakır'a gelen bir teklif yok " dedi.

DHA 07 Ağustos 2020 Cuma - 22:45 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 23:15
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Trabzonsporun altyapısından yetişen ve özellikle bu sezon sergilediği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır, Sheffield United yolunda. Bordo mavili kulübe daha önce Uğurcan Çakır için yaptığı teklifi yükselten ve 20 milyon Euro ile Trabzonsporun kapısını çalan İngiliz ekibi ile prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların 20 milyon Euro bonservis bedeli konusunda el sıkıştığı ancak bordo mavili yönetimin sonraki satışından da yüzde 15 pay talep ettiği öğrenilirken, bu konuda da görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Bu arada bir başka İngiliz ekibi Brighton da oyuncuyla ilgileniyor.
 
BU SEZON 43 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Trabzonspor forması ile ligde 33, Avrupa Liginde 7 ve Ziraat Türkiye Kupasında da 3 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, sergilediği performansla dikkat çekerken, nisan ayında 9.5 milyon Euro olan piyasa değerini de 16 milyon Euro civarlarına yükseltmeyi başardı.

 

 

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın transfer haberi ile ilgili  TRT Spor'a konuştu ve "Ne bana, ne yönetime ne de Uğurcan Çakır'a  gelen bir teklif yok " dedi. 

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Etiketler: Uğurcan Çakır Sheffield United Trabzonspor
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