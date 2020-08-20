Uğurcan Çakır: Transfer teklifleri benim de kulağıma geldi

Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, yurt dışına transferi konusunda, "Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır" dedi.

20 Ağustos 2020 Perşembe - 12:16
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Bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoyla başladıklarını belirten Uğurcan, "Pandemiden dolayı yurt dışına veya bir başka şehre gitmeyi uygun görmedik. Trabzon'da çok güzel bir tesisimiz var, burada çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımız var, aramıza katılacak arkadaşlar var. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" diye konuştu.
 
"EDDIE NEWTON'UN KARİYERİ BELLİ"
 
Teknik direktör Eddie Newton'un başarılı olacağına inandığını vurgulayan Uğurcan Çakır, "Eddie Newtongeçen yıldan zaten bizi tanıyordu. Yarım dönem birlikte çalıştık. Araya pandemi süreci girdi. Bu sürede birbirimizi daha da iyi tanıdık. Newton'un kariyeri belli. Tecrübeli ve kariyerli antrenörlerin yanında çalıştı. Kendisine başarılar diliyorum. Zor bir görev üstlendi. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Ben başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah üstesinden gelecek ve bu zorlu görevin altından kalkacaktır" dedi.
 
 

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