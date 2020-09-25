Uğurcan Çakır transferinde son dakika!

Uğurcan Çakır transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor , Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'da ısrar edince Fransız kulübü Rennes transferden vazgeçti.

Rennes Uğurcan için son olarak 17 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Ancak Bordo-Mavili kulüp bu teklife sıcak bakmadı.

Alfred Gomis ile anlaştılar...

Senegal Milli Takımdan Mendy'nin yedeği olan ve Dijon forması giyen Alfred Gomis ile anlaştılar. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.

Rennes birinci kalecisi Mendy'i Chelsea'ye 30 milyon Euro'ya sattıktan sonra kaleci arayışına girmişti. (Fanatik)