Uilenberg'den Sergen Yalçın'a: Derin bir üzüntü ile takip ediyorum

MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, teknik direktör Sergen Yalçın'ı hedef göstermediğini bildirdi.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 18:05
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA'nın yeni uygulamalarıyla ilgili spor medyası için 1 Eylül'de düzenlenen seminerin ardından yaptığı bir açıklamada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı hedef almadığını bildirdi.
 
Jaap Uilenberg, yazılı açıklamasında, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Levent'teki tesislerinde düzenlenen organizasyon sonrasında verdiği röportaj hakkında açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın TRT Spor ekranlarında yapmış olduğu 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma, dedi' söylemi ile ilgili yöneltilen soruya verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ediyorum." ifadesini kullandı.
 
Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürüttüğünü ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübü ya da teknik direktörü hedef gösterme gibi bir yaklaşımının asla olmadığını ve olmayacağını vurgulayan Uilenberg, "Gerçekleştirilen röportajda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın konu edilmesinin sebebi ise, Yalçın’ın yaptığı açıklamaların tarafıma sorulması neticesinde olmuştur. Sergen Yalçın'ın, 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma dedi' sözlerinin yer aldığı bir soruya cevap vermem nedeniyle doğal olarak Sergen Yalçın röportajın içeriğine girmiştir. Cevapta Beşiktaş-Karagümrük maçının dördüncü hakeminin de bu yaklaşımı ile hata yaptığını ifade ederek, 4. hakemlerin teknik alanlarla daha iyi ve anlayışlı bir iletişimde olmaları gerektiğini vurguladım. Fakat 4. hakemin de bu ifadeyi kullanmaya itecek noktalara ulaşmasına neden olan olayların da önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini de belirttim." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler: Uilenberg sergen yalçın
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