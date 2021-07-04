Ukrayna 0 - 4 İngiltere (EURO 2020 çeyrek final maç özeti)

Ukrayna ile İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan İngilizler, yarı finale yükselen son takım oldu ve Danimarka ile eşleşti.

04 Temmuz 2021 Pazar - 0:01
İLGİLİ HABERLER
Çekya 1 - 2 Danimarka (EURO 2020 çeyrek final maç özeti) Fransa'da Ligue 1 yönetiminden flaş karar! Bordeaux ve Angers küme düşürüldü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mektubuna yanıt! Belçika - İtalya: 1-2 İsviçre - İspanya 1-1 (Penaltılar: 1-3)

EURO 2020'deki son çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi.
 
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla İngiltere oldu ve adını yarı finale yazdırdı.
 
Henüz 4. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçen İngilizler, 46. dakikada Maguire, 50. dakikada bir kez daha Harry Kane ve 63. dakikada Jordan Henderson ile farklı skoru elde etti.
 
Tarihi Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final mücadelesinde İngiltere Danimarka ile eşleşti.
 
EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri şöyle;
 
İtalya-İspanya
 
İngiltere-Danimarka

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Vitor Pereira tamam sıra yıldız isminde! Bomba gelişmeyi İtalyan basını duyurdu... Fenerbahçe'de Vitor Pereira tamam sıra yıldız isminde! Bomba gelişmeyi İtalyan basını duyurdu...
Vitor Pereira'ya Ümit Özat'ın tepkisi olay oldu!Vitor Pereira'ya Ümit Özat'ın tepkisi olay oldu! Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe'de flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor'un sol bek savaşı...Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe'de flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor'un sol bek savaşı... Galatasaray'da Fatih Terim üzerini çizdi! 1 ayrılık 1 transfer...Galatasaray'da Fatih Terim üzerini çizdi! 1 ayrılık 1 transfer...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.