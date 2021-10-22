Ümit Davala açıkladı! Galatasaray'ın defansın Beşiktaş'ın forvetlerine...

Ünlü spor yorumcusu ve teknik adam Ümit Davala, Galatasaray 'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova 'yı 1-0 yendiği mücadeleyi Exxen ekranlarında değerlendirdi.

"LOKOMOTIV'İN SALDIRACAĞI BELLİYDİ"



Hoca maçtan önce kafasında oynadı, her maçtan önce oynuyor. Oynadığı her hamle de tuttu. İlk yarı pozisyon vermedi. 2. yarıda Lokomotiv'in galibiyet için saldıracağı belliydi, ihtiyaçları vardı. Ona karşı koyarak galibiyeti aldı.

"ÇOK ÖNEMLİ İŞ BAŞARILDI"



"Bu grupta Galatasaray gol yemeden 3 maçta 7 puan alacak desek kimse inanmazdı ama çok önemli bir iş başarıldı. Çok avantajlı durumda, 2 maç içeride oynanacak, bir maç deplasmanda."

"LİDERLİK HAYAL DEĞİL"



"Grup liderliği hayal değil ama önümüzde zor 3 maç var. Marsilya maçı içeride kolay geçmeyecektir. Büyük avantaj sağlandı. Moral ve motivasyon da var. "

"YİNE ÇOK AZ POZİSYON VERİLDİ"



"Türkiye Ligi ve UEFA farklı. Yine çok az pozisyon veren bir Galatasaray vardı. UEFA'da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı yenerse, gruptan çıkmayı yüzde 90 garantileyecektir."

"G.SARAY'IN DEFANSI VE BEŞİKTAŞ'IN FORVETLERİ"

