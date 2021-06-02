Ümit Davala'dan sonra Levent Şahin de bıraktı

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor! 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim'den sonra önce Ümit Davala şimdi de Levent Şahin sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba - 7:55
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin görevi bıraktığını açıkladı.
 
Şahin'in veda mesajı şu şekilde;
 
"Büyük Galatasaray Ailesine,
 
Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım.
 
Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim.
 
Saygılarımla,
Levent Şahin"

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Etiketler: levent şahin galatasaray
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