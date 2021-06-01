Ümit Davala Galatasaray'a resmen veda etti

Fatih Terim'in teknik heyetinde bulunan genç antrenör Ümit Davala, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve Galatasaray'dan veda etti.

01 Haziran 2021 Salı - 11:02
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Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala Galatasaray'a veda etti.
 
İşte Ümit Davala'nın açıklaması:
 
"Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübün ıçin yaptığım sayısız fedakârlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlannın gönlünde oluşan Ümit Davala profılinden dolayı hissettiğini gönül rahatlığı. Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaraya, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor. Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de, hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra, saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyı artık teknik direktör olarak kullanacağım. Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kanyenme, dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum. Hikâyenin bu noktasında, En başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bır futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecnibesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Ülke futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamıyla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmak, ailesinden biri olmak benim için başlı başına onurdu. Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenorlere, futbolcu arkadaşlarina, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Son olarak da, bana duydukları sevgiyı hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray, büyük taraftanna minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizı her zaman kalbinde taşıyacağım. Sevgilerimle, Ümit Davala"

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Etiketler: ümit davala galatasaray
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