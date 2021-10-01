Ümit Davala sahanın en iyisini açıkladı!

01 Ekim 2021 Cuma - 9:26
Bir dönem Galatasaray
'da Fatih Terim
'in yardımcılığını yapan ve ayrılık sonrası yorumculuk yapmaya başlayan Ümit Davala, yayıncı kuruluşta Galatasaray'ın maçını değerlendirdi.
"AVRUPA'DA DAHA KONSANTRE"
Maçtan önce düşüncem 0-0'dı. 1 puan için Allah bereket versin diyoruz. Zorlu bir deplasman bu. Galatasaray, Avrupa
'da daha konsantre, daha kompakt oynuyor. Kolay maç değil deplasmanda. Telafisi de zor bu maçların. Lig uzun bir süreç ama burada sadece 6 maç var. Bu da farklı bir hava olmuş. Galatasaray istediğini aldı.
"G.SARAY İZİN VERMEDİ"
İlk 10-15 dakika presle başladı Galatasaray. Marsilya
da iyiydi. Pres başarılı olmayınca Galatasaray geride büyük bir blok halinde kaldı. Marsilya merkezi değil kanatları kullandı. Galatasaray izin vermedi. İlk yarı 1 tane Cengiz'in şutu var. Muslera da özlenen Muslera'ydı. Güven veren bir Muslera izledik. Sonlara doğru biraz baskı arttı. İyi defans yaptı Galatasaray. Defansta kazanılan ikili mücadeleler ileride kazanılsaydı farklı olabilirdi. Yine de çok net pozisyon verilmedi.
"İKİ MAÇTA GOL YENMEDİ"
Şu iki maçtan önce 4 puan denseydi herkes bundan memnun olurdu. İki maçı da gol yemeden kapattı Galatasaray. İki tane çok önemli rakibe karşı başarıldı bu. Galatasaray takım halinde çok iyi defans yaptı. Tebrik ederim. Marsilya'nın son maçlarını da seyrettim; Angers ve Lens maçlarını. Değişik bir kadroları var. Teknik direktörleri çok rotasyon yapıyor. 3-5-2 oynuyor, 3-4-3 oynuyor, 5-3-2 oynuyor. Kimin ne yapacağını kestirmek zor. Daha çok kenardan geliyorlar. Top sağa sola açılınca merkezde oyun
cu bırakmıyorlar. Bloklar arasında 2'ye 1 yapıyorlar. Günümüzde çok nadir görünen bir sistemleri var.
"FRANSA'DA BÖYLE OLAYLAR ÇOĞALDI"
Marsilya tam baskıyı artırınca Fransız taraftarlar sahaya madde atıp oyunu soğuttu. Fransız futbolunda bu tür olaylar son dönemde çok olmaya başladı. Nice maçında, Angers maçında da bu tür olaylar yaşandı. O meşaleleri stadyuma nasıl sokabiliyorlar anlamış değilim. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Nice - Marsilya maçında taraftar ile futbolcu arasında oldu. Payet'ye bir pet şişe geldi. Tribünler sahaya atladı. Topa sahip olma oranında 64'e 36 Marsilya önde. İçerideki maçta tabii baskın oynayacaklar. Baskın oynadılar ama pozisyon yoktu pek. İkinci yarıda bir Cengiz kaçtı Van
Aanholt'un arkasından. Orada bir tehlike yaşandı.
"BOEY ÇOK İYİ OYNADI"
Lazio maçında aynı 11. Yedlin yoktu Boey sakatlıktan çıktı. Bu kadar dayanmaz, patlak verir diye korkmuştum. Belki erken çıkar diye düşündüm ama hocayı tanıyorum, bir kişi ben oynarım dediyse oynatır. İlk yarı Boey çok etkili oynadı. İyi bindirdi, defansı da iyi yaptı. Orta sahadan da iyi yardım aldı. Bence ilk 45-50 dakika Boey çok iyi oynadı. Göztepe maçında alınan 3 puan Galatasaray'a iyi moral oldu. Bu maça sirayet etti. Düzelecektir bu durum. Genç ve yeni gelen oyuncular var. Son dönemde sosyal medyadan etkilenen oyuncu da çok. Bunlara sabır göstermek gerekiyor. Lazio
ve Marsilya karşısında çok farklı futbol oynanabiliyor. Galatasaray bu ciddiyet ve konsantrasyonla oynarsa lige damgasını vurur. Maçın sonunda kazandıracak pozisyonlar geldi aslında. Defansta ikili mücadeleler kazanıldı ama ileride biraz fiziken kaybolundu. Birebirler iyi oynansa daha farklı olurdu.
"AVRUPA'DA HİÇBİR ŞEY BELLİ OLMAZ"
Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi
'nde kimse düşmez. Altı maç var sonuçta. Kimse Avrupa'da kimseye kolay kolay maç bırakmaz. Kimin ne yapacağı belli değil. Ligden daha farklı bir oyun oynanıyor. Kim, nerede, ne yapar kimse kestiremez. Sheriff Tiraspol mesela, grubunda lider. Real Madrid
'i Madrid'de yendi. Lazio maçından sonra hemen hemen aynı 11'le devam etti hoca. Sadece cezalı Marcao yerine Luyindama oynamıştı. Orada pazardan perşembeye kadar bir zaman vardı. 4 gün fark vardı. 4 gün ile 3 gün arasında fark çok fark ediyor. 1 gün oyuncular için çok fark ediyor. Aynı 11'i aynı şekilde sahaya sürer mi bilmiyorum, 3 gün var yine. Bir 11 maçta çok iyi oynuyor. Hocaların kafası karışıyor. Ancak bence hoca ligde rotasyona girecek.