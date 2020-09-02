Ümit Karan 9 yıl sonra futbola geri döndü

Karan için bugün kulüp binasında saat 19.08'de bir tören düzelendi.

Törene Kulüp Başkanı Ahmet Olcay Işıkyıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Dokuz sezon önce futbolu bırakan ve daha sonra teknik direktörlüğe başlayan Ümit Karan'ın Vefaspor'da futbolcu olarak görev alacağı ancak Kadir Eren Sayar yönetimindeki teknik heyete de yardımcı olacağı belirtildi.

43 yaşındaki Karan son olarak 2011’de Eskişehirspor ’da aktif futbolculuk yaşamını noktalamıştı. Karan böylece 9 yıl aradan sonra sahalara futbolcu olarak dönmüş olacak. Ümit Karan teknik direktör olarak ise son olarak 2018-19 sezonunda Makedonya’nın Shkupi ekibini çalıştırmıştı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Vefaspor, Haziran 2018'de de Çukur dizisinde 'Vartolu' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'i kaleci olarak transfer etmişti (Hürriyet)