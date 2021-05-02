Ümit Özat'ın Alex de Souza yorumu şaşırttı

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Alex de Souza için "Can Bartu'nun, Lefter'in heykelinin olmadığı yerde, Fenerbahçe parkında Alex'in mi heykeli olacak yani?" ifadelerini kullandı.

02 Mayıs 2021 Pazar - 17:05
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Ümit Özat, Alex'in heykeliin dikilmesinin absürt olduğunu söyledi.
 
Ümit Özat açıklamalarında, "Alex iyi oyuncu olduğu için kaptanlığı aldı. Her sene 30 gol atan adama kaptanlık bandını vereceksiniz. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey. Maalesef doğru bir şey" ifadelerini kullandı.
 
"ÇOK ABSÜRT BİR ŞEYDİ"
 
Emek Ege'nin, "Heykeli de var" sözünün üzerine Özat, "Heykel konusuna gelince, Ben orada Aziz Yıldırım'a katılıyorum, çok absürt bir şeydi, ben onun bir proje olduğunu düşünüyorum.
 
"CAN BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLMEMİŞ, ALEX KİM YA?"
 
Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim ya? Kim abi yani? Bırakın bu kadar şovanistliği yahu. Yani Can Bartu'nun, Lefter'in heykelinin olmadığı yerde, Fenerbahçe parkında Alex'in mi heykeli olacak yani? Rıdvan Dilmen'in heykelinin olmadığı yerde 103 gollü, Oğuz Çetin'in olmadığı yerde, bizleri geç Alex'in mi heykeli olacak?"

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Etiketler: alex de souza ümit özat
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