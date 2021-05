Ümit Özat'ın Alex de Souza yorumu şaşırttı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Ümit Özat, Alex'in heykeliin dikilmesinin absürt olduğunu söyledi.

Ümit Özat açıklamalarında, "Alex iyi oyuncu olduğu için kaptanlığı aldı. Her sene 30 gol atan adama kaptanlık bandını vereceksiniz. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey. Maalesef doğru bir şey" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ABSÜRT BİR ŞEYDİ"

"CAN BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLMEMİŞ, ALEX KİM YA?"

Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim ya? Kim abi yani? Bırakın bu kadar şovanistliği yahu. Yani Can Bartu'nun, Lefter'in heykelinin olmadığı yerde, Fenerbahçe parkında Alex'in mi heykeli olacak yani? Rıdvan Dilmen 'in heykelinin olmadığı yerde 103 gollü, Oğuz Çetin'in olmadığı yerde, bizleri geç Alex'in mi heykeli olacak?"