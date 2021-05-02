Ümit Özat'ın Alex de Souza yorumu şaşırttı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Ümit Özat, Alex'in heykeliin dikilmesinin absürt olduğunu söyledi.

Ümit Özat açıklamalarında, "Alex iyi oyuncu olduğu için kaptanlığı aldı. Her sene 30 gol atan adama kaptanlık bandını vereceksiniz. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey. Maalesef doğru bir şey" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ABSÜRT BİR ŞEYDİ"

Emek Ege'nin, "Heykeli de var" sözünün üzerine Özat, "Heykel konusuna gelince, Ben orada Aziz Yıldırım 'a katılıyorum, çok absürt bir şeydi, ben onun bir proje olduğunu düşünüyorum.

"CAN BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLMEMİŞ, ALEX KİM YA?"