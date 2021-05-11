Ümit Özat'ın Fenerbahçe paylaşımı tepki topladı! Tek kupa bu...

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve kaptanı Ümit Özat, Sivasspor maçının ardından Twitter'dan taraftarın tepkisini çeken bir yorum yaptı. Geçen sezonki özel turnuvada alınan kupa ve maskotu paylaşımına koyan Özat, "Hayaller ve hayatlar..." yazdı. Sarı Lacivertli taraftarlar ise Özat'a yoğun şekilde tepki gösterdi.

11 Mayıs 2021 Salı - 23:39
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Fenerbahçe'nin eski takım kaptanı Ümit Özat son zamanlardaki açıklamalarıyla taraftarın tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak 2010/2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili "Buna sadece Fenerbahçeliler inanıyor" diyen Özat, Sivasspor mağlubiyetinin ardından da geçen sezon özel turnuvada kazanılan kupayı paylaşarak, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar." dedi.
 
Bu tweet'in ardından Sarı Lacivertli taraftarlardan ciddi tepki alan Özat, daha sonra da "Gerçekleri söyleyen bir tane adam yok diye bugün bu haldeyiz. Fenerbahçe hayaller aleminde yaşamaz, hayalleri gerçeğe dönüştürür. En son ne zaman sevindiğimizi hatırlıyor musun?" yazdı.
 
 
 
 
 

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Etiketler: Ümit Özat Fenerbahçe kupa
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