Ümit Özat'tan Ali Koç'a Hikmet Karaman teklifi!

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Fenerbahçe'ye tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman'ı önerdi.

02 Temmuz 2021 Cuma - 7:23
İLGİLİ HABERLER
Pelkas'tan flaş Rubin Kazan açıklaması! Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha Gökhan Gönül kangreni çözülmedi! Deniz Türüç'ün tek amacı Fenerbahçe'de kalmak Diego Perotti Genoa'da

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" demecinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar heyecanlanmıştı. Aradan geçen 4 günlük sürede yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına antrenörler eşliğinde başladı. Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
 
"FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN İLE YARIŞACAK TEK YERLİ TEKNİK DİREKTÖR HİKMET KARAMAN"
 
Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlığı da yapan teknik adam Ümit Özat ise kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi gerektiğini savundu. Özat, yaptığı paylaşımlarda, "Futbol çok enteresan. Makedonya milli takımı bir dönem Hikmet Karamana teklifte bulunuyor. Bir aracı vasıtasıyla bu olaya şahidim. Fenerbahçede Makedonya milli takımın hocasını göreve getirmek istiyormuş. Ama Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe de hoca olsun  Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" cümlelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hikmet karaman fenerbahçe ümit özat
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Gelecek sezonunun şampiyonunu açıkladı! 'Başkanlığın ordinaryüsü Aziz Yıldırım'a göre...' Gelecek sezonunun şampiyonunu açıkladı! 'Başkanlığın ordinaryüsü Aziz Yıldırım'a göre...'
Ali Koç'a yaylım ateşi ve Emre Belözoğlu serzenişi! 'Beceriksizlik, olmaz böyle bir şey'Ali Koç'a yaylım ateşi ve Emre Belözoğlu serzenişi! 'Beceriksizlik, olmaz böyle bir şey' Hocayı değil ama transfer bombalarını patlatıyor! Caulker ve Serdar'dan sonra 3.sürprizHocayı değil ama transfer bombalarını patlatıyor! Caulker ve Serdar'dan sonra 3.sürpriz Bülent Timurlenk'in transfer iddiası Beşiktaş camiasını ayağa kaldırdı! Barcelona'dan...Bülent Timurlenk'in transfer iddiası Beşiktaş camiasını ayağa kaldırdı! Barcelona'dan...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.