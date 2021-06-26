Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a olay yaratan sözler

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Aziz Yıldırım için "bu yaştan sonra Cimbomlu olma" ifadelerini kullandı.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 7:36
İLGİLİ HABERLER
Ali Koç ve yönetimi ibra edildi Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a yaylım ateşi Yönetim Kurulu listesi belli oldu! Dikkat çeken... 'Uygun bir ücretle Bakambu'yu bitirebiliriz' Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap! 'Hapse gideceksin hapse...'

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat'tan, Başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a yaptığı TV çağrısına yorum geldi.
 
Özat sosyal medya paylaşımında "Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma!" ifadelerini kullandı.
 
KOÇ'TAN YILDIRIM'A TV ÇAĞRISI
 
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kongrede, "Israr ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak. Maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun. FB TV'ye gelmezseniz öyle olun." ifadelerini kullanmıştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ümit özat aziz yıldırım
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası ses getirecek! 'Yeni Talisca' Alex Teixeira... Beşiktaş'ın yeni 10 numarası ses getirecek! 'Yeni Talisca' Alex Teixeira...
Fenerbahçe camiasını şok eden iddia! 'Seneye bu zamanlar yeni başkan Aziz Yıldırım olacak'Fenerbahçe camiasını şok eden iddia! 'Seneye bu zamanlar yeni başkan Aziz Yıldırım olacak' Beşiktaş, Fenerbahçe, Lille Barış Alper Yılmaz'ın peşindeydi! Genç yıldız Galatasaray'daBeşiktaş, Fenerbahçe, Lille Barış Alper Yılmaz'ın peşindeydi! Genç yıldız Galatasaray'da Galatasaray'da 5 ayrılık! 2 milyon euroluk teklif reddedildiGalatasaray'da 5 ayrılık! 2 milyon euroluk teklif reddedildi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.