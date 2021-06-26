Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a olay yaratan sözler

26 Haziran 2021 Cumartesi - 7:36
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat'tan, Başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım
'a yaptığı TV çağrısına yorum geldi.
Özat sosyal medya paylaşımında "Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma!" ifadelerini kullandı.
KOÇ'TAN YILDIRIM'A TV ÇAĞRISI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kongrede, "Israr ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak. Maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun. FB TV
'ye gelmezseniz öyle olun." ifadelerini kullanmıştı.