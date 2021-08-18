Umtiti ya Benfica'ya ya Beşiktaş'a

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:49
Ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona
'nın, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için böyle bir karar aldığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TAN "KİRALAMA" TEKLİFİ
Sport'tan Lluis Miguel Sanz'ın haberine göre Beşiktaş
, Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı.
31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da da maça çıktı.