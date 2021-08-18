Umtiti ya Benfica'ya ya Beşiktaş'a

Barcelona'nın yüksek maaşından kurtulması için satış listesine koyduğu Umtiti'ye Benfica ve Beşiktaş talip oldu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:49
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Ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona'nın, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için böyle bir karar aldığı kaydedildi.
 
BEŞİKTAŞ'TAN "KİRALAMA" TEKLİFİ
 
Sport'tan Lluis Miguel Sanz'ın haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı.
 
31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
 
Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da da maça çıktı.

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Etiketler: umtiti beşiktaş
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