Sürpriz imza! Satın alma maddesi...

Beşiktaş'ta kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve kadro dışı kalan genç forvet Umut Nayır, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile anlaşmaya vardı.

İmza sonrasında konuşan Umut, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Umut Nayir, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk oyuncu oldu.

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