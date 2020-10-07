Sürpriz imza! Satın alma maddesi...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayır, Hırvat ekibi Hajduk Split ile anlaşmaya vardı.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 16:33 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 16:52
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Beşiktaş'ta kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve kadro dışı kalan genç forvet Umut Nayır, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile anlaşmaya vardı.

İmza sonrasında konuşan Umut, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
 
Umut Nayir, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk oyuncu oldu.
 
SATIN ALMA MADDESİ ŞARTI
 
Umut Nayir, Hajduk Split'te 20 gole etki etmesi durumunda 400 bin euroluk mecburi satın alma maddesi devreye girecek. Sağ ayaklı golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.

 

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Etiketler: umut nayır hajduk split
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